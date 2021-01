Börsenplätze Palantir-Aktie:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Palantir Technologies habe einen beeindruckenden Börsenstart im September gehabt. Aus Sicht der Citigroup habe die Aktie des Software-Spezialisten, das für Regierungen und Geheimdienste arbeite, aber (weiteres) Abwärtspotenzial.Tyler Radke von der Citigroup habe am Mittwoch die Palantir-Aktie von "neutral" auf "sell" herabgestuft, sein Kursziel aber von 10 auf 15 USD angehoben. Er sei der Meinung, dass die Palantir-Aktie nach der enormen Rally aufgrund der wahrscheinlichen Wachstumsverlangsamung anfällig sei.Im Gegensatz zur Citigroup sei "Der Aktionär" weiterhin positiv für Palantir gestimmt. Operativ läaufe es beim US-Unternehmen rund und die jüngsten Deals von Palantir seien strategisch sinnvoll. Investierte sollten ihre Gewinne weiterhin laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link