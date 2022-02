Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (17.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der Softwareanbieter Palantir habe heute vor Eröffnung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Das Unternehmen sei beim Gewinn hinter den Erwartungen zurückgeblieben, habe aber die Schätzungen beim Umsatz übertreffen können. Die Aktie reagiere negativ und notiere vorbörslich knapp sieben Prozent im Minus.Insgesamt habe Palantir im vierten Quartal einen Umsatz von rund 433 Millionen Dollar erzielt. Die Experten hätten nur 418 Millionen Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei zwei Cent gelegen. Hier seien die Wall-Street-Experten optimistischer (vier Cent) gewesen.Das Unternehmen habe im abgelaufenen Quartal 34 neue Kunden dazugewonnen und 64 neue Deals mit einem Auftragsvolumen von mindestens einer Million Dollar abgeschlossen.Positiv: Palantir expandiere weiterhin erfolgreich in die Privatwirtschaft. Der Umsatz bei den kommerziellen Kunden habe um beachtliche 47 Prozent gesteigert werden können. In den USA habe das Umsatzplus im Privatkundengeschäft sogar 132 Prozent betragen.Derzeit würden bei Wachstumswerten jegliche Schwächen im Quartalsbericht abgestraft. Und Palantir sei beim bereinigten Gewinn deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Positiv stimme jedoch der Ausblick des Unternehmens, das bis 2025 über 30 Prozent beim Umsatz wachsen wolle.Die Palantir-Aktie gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: