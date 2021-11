Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Pacifico Renewables Yield AG:



Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371, WKN: A2YN37, Ticker-Symbol: PRY) ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.



München (www.aktiencheck.de) - Pacifico Renewables Yield-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Klimafreundliche Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraft, das ist das Geschäftsmodell der Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371, WKN A2YN37, Ticker-Symbol: PRY), wie Dr. Martin Grajner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Sei es der Onlinehändler Zalando oder der Essenslieferdienst HelloFresh - Rocket-Internet-Gründer Oliver Samwer und seine beiden Brüder hätten immer mal wieder einen Riecher für lukrative Investments gehabt. Alexander Samwer, der jüngste der drei Samwer-Brüder, habe nun ein neues zukunftsträchtiges Geschäftsfeld entdeckt: klimafreundlich erzeugten Strom.Über seine Investmentholding Pelion Green Future Neo GmbH halte Samwer zusammen mit einem Partner mehr als 35% der Aktien an Pacifico Renewables Yield. Pacifico Renewables aus Grünwald bei München habe ein einfaches Geschäftsmodell: Das Unternehmen betreibe kleinere und mittelgroße Wind- und Solarparks - vor allem in Deutschland, aber auch in den Niederlanden, Italien, Polen und Tschechien. Hinzu kämen Batterie-Stromspeicher. Den Strom speise Pacifico Renewables zu langjährig garantierten Einspeisevergütungen in das Netz ein. Das ergebe planbare Umsätze - mit niedrigen Risiken.An die Börse sei das Unternehmen, das von dem weltweit wachsenden Bedarf nach sauberem Strom profitieren möchte und dem die Klimaschutzpolitik in allen Herren Ländern in die Karten spiele, im Jahr 2019 gegangen. Da habe die Kapazität der eigenen Solar- und Windparks zusammen bei 60 Megawatt gelegen. Aktuell hätten die Grünwalder durch Zukäufe die Kapazität bereits auf 156 Megawatt gesteigert. Bis 2023 solle das Kraftwerksportfolio auf 400 Megawatt anwachsen.Weiter sei der Kauf von Kraftwerken in Großbritannien geplant. Durch strategische Partnerschaften mit diversen Projektentwicklern habe Pacifico Renewables in diesen Ländern und in Europa privilegierten Zugang zu Solar- und Windparkprojekten von 3,1 Gigawatt.Seit dem Börsengang habe das Unternehmen den Umsatz kontinuierlich gesteigert. Die Bilanz sei gesund - trotz der hohen Fremdkapitalquote, die aber für das Geschäftsmodell üblich sei. Im laufenden Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen einen positiven Jahresüberschuss. Eine Dividende habe Pacifico Renewables bisher noch nicht ausgeschüttet.Die Aktie sei seit Jahresbeginn gut 25% im Minus und habe sich in diesem Zeitraum schlechter entwickelt als der breite Markt. Das möge auch daran liegen, dass Anleger zuletzt ihr Kapital vermehrt in zyklische Aktien umgeschichtet hätten. Auftrieb sollte der Aktie die für 2022 geplante Notierung im Prime Standard der Deutschen Börse geben - die für Anleger außerdem mehr Transparenz verspreche. (Ausgabe 11/2021)