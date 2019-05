Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

13,36EUR -0,30% (13.05.2019, 10:25)



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

13,34 EUR +1,06% (13.05.2019, 10:22)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (13.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin spekulativ zu kaufen.PVA TePla habe im ersten Quartal den Umsatz um mehr als die Hälfte auf 29,4 Mio. Euro gesteigert. Bei einer auslastungsbedingt verbesserten Bruttomarge habe das Bruttoergebnis vom Umsatz mit 60 Prozent noch stärker zugelegt und ein deutlich überproportionales Ergebniswachstum ermöglicht. Das EBIT habe sich um fast 120 Prozent auf 1,4 Mio. Euro, der Quartalsüberschuss sogar um annähernd 150 Prozent auf knapp 1,0 Mio. Euro erhöht. Ein noch besseres Ergebniswachstum sei durch einen kräftigen Anstieg der Personalkosten verhindert worden, in dem sich neben dem Personalaufbau auch die tarifliche Lohnerhöhung niedergeschlagen habe. Diese sehe zur Jahresmitte eine hohe Einmalzahlung vor, die PVA TePla in Form einer Rückstellung bereits verarbeitet habe.Exzellent habe sich wieder der Auftragseingang entwickelt, der um fast 58 Prozent auf 61,6 Mio. Euro zugelegt habe, gleichbedeutend mit einer Book-to-Bill-Ratio von 2,1. Der Auftragsbestand sei infolgedessen auf den neuen Rekordwert von 203 Mio. Euro geklettert. Sehr stark habe diesmal das Industriesegment abgeschnitten, dessen Auftragseingang sich mit 21 Mio. Euro nicht nur verdoppelt, sondern auch den höchsten Quartalswert seit vielen Jahren erreicht habe.Die hohe Umsatz- und Ergebnisdynamik seien aufgrund des seit dem Herbst 2017 rasanten Auftragseingangs zu erwarten gewesen. Sehr positiv werte Jakubowski in diesem Zusammenhang, dass dieser auch im ersten Quartal unverändert lebhaft gewesen sei. Auch abseits der darin erwartungs- und ankündigungsgemäß verbuchten ersten Tranche des im Herbst vereinbarten Rahmenvertrages mit einem chinesischen Unternehmen habe der Auftragseingang bei rund 34 Mio. Euro und damit klar über dem Quartalsumsatz gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: