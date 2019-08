Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

10,98 EUR -1,44% (13.08.2019, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

11,08 EUR -0,72% (13.08.2019, 14:54)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (13.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin spekulativ zu kaufen und erhöht das Kursziel von 15,80 Euro auf 16,00 Euro.PVA TePla habe für das erste Halbjahr exzellente Zahlen gemeldet. Mit einem Umsatzwachstum um 62,8 Prozent, einer Versiebenfachung des EBIT und einem Gewinnanstieg um 850 Prozent habe sich die seit dem Herbst 2017 dramatisch verbesserte Auftragslage erstmals in vollem Ausmaß in der GuV bemerkbar gemacht. Mit den im ersten Halbjahr erzielten Werten dürfte das Unternehmen seine eigene Prognose für das Gesamtjahr gut erreichen, auch die Analystenschätzungen, die etwas über den Unternehmenszielen liegen würden, würden nicht allzu ambitioniert erscheinen.Sehr erfreulich habe sich im ersten Halbjahr auch der Auftragseingang entwickelt, der in beiden Segmenten erneut deutlich zugelegt und über dem jeweiligen Umsatz gelegen habe. Damit sei der Auftragsbestand um weitere 15 Prozent auf 197,4 Mio. Euro geklettert und stelle für PVA TePla eine ausgezeichnete Basis für die nächsten Quartale und Jahre dar. Selbst ohne Berücksichtigung der bereits vereinbarten, aber noch nicht verbindlich bestellten hohen Volumina aus dem im Herbst 2018 abgeschlossenen Rahmenvertrag reiche das aktuelle Auftragspolster bis ins Jahr 2021 und sichere eine hohe Visibilität der Umsätze. Bis dahin sollte zudem das Geschäft mit Kristallzuchtanlagen auf Basis von Siliziumkarbid - eine zentrale Säule der Schätzmodells des Analysten - an Schwung gewinnen und das weitere Wachstum absichern.Jakubowski habe deswegen seine Schätzungen weitgehend unverändert gelassen, rechne folglich mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses und sehe auf dieser Basis den fairen Wert nun bei 16,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: