Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (09.03.2018/ac/a/nw)



Mit der jüngsten Meldung über den Abschluss einer Technologie-Kooperation mit der chinesischen GCL Gruppe habe PVA TePla für Begeisterung an der Börse gesorgt. Der Vertrag sichere dem Anlagenbauer nicht nur hohe Lizenzeinnahmen, die sich unmittelbar auf das Ergebnis schon in diesem Jahr auswirken würden, sondern auch wichtige strategische Vorteile wie einen großen Referenzkunden in China und die Option, dessen Lieferkette für den Ausbau eigener Aktivitäten vor Ort nutzen zu können. Damit schaffe sich PVA TePla zwei strategische Optionen (Lizenzgeschäft und chinesischer Halbleitersektor), die das künftige Wachstums- und Margenpotenzial deutlich erhöhen könnten. Der Analyst habe diese Optionen in sein Modell integriert und auf dieser Grundlage ein höheres Umsatzwachstum bei höheren Margen unterstellt. Das daraus resultierende neue Kursziel betrage nun 12,00 EuroDa die PVA TePla-Aktie diese Potenzial aber bereits vorweggenommen hat und weit oberhalb seines Kursziels notiert, sieht Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, aktuell kein fundamental begründetes positives Kurpotenzial, folglich ändert er sein Urteil von "hold" auf "sell". (Analyse vom 09.03.2018)