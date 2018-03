Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (21.03.2018/ac/a/nw)







Wettenberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Oxford Asset Management senkt Netto-Leerverkaufsposition in PVA TePla-Aktien moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Oxford Asset Management haben den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eingelegt.Der in Oxford, England, ansässige Hedgefonds Oxford Asset Management hat am 19.03.2018 seine Shortposition von 0,72% auf 0,69% der Aktien der PVA TePla AG verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den PVA TePla AG-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den PVA TePla-Aktien auf mindestens 0,69%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze PVA TePla-Aktie: