Dank wieder anlaufender Absätze in China sehe auch der Brauereiriese Anheuser-Busch InBev (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) (+1,4%) mittlerweile Licht am Ende des Tunnels, nachdem die weltweiten Bierabsätze im April um 32% rückläufig gewesen seien.



Ein überraschend starkes Umsatzwachstum für 2020 habe unterdessen der Krisenprofiteur Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (+11,5%) in Aussicht gestellt. Mit Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) (+0,2%), Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) (+1,1%), HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) (+0,4%) und Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) (+1,8%) habe am Donnerstag eine Reihe von DAX-Konzernen ihr endgültiges Zahlenwerk zum Auftaktquartal präsentiert. Größere Überraschungen seien aufgrund bereits veröffentlichter Vorabzahlen und zurückgezogener Jahresprognosen jedoch Mangelware gewesen.



Steil bergauf sei es hingegen für die beiden Fahrdienstvermittler Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) (+21,7%) und Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) (+11,2%) gegangen, nachdem Lyft die (gesenkten) Analystenerwartungen habe übertreffen können. Marktführer Uber habe sein Zahlenwerk nach US-Börsenschluss präsentiert und habe die üppigen Kursgewinne nachbörslich ausbauen können. (08.05.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Spitzenreiter im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) waren am Donnerstag die Aktien von adidas didas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) mit einem Plus von 4,6%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Sportartikelhersteller habe von optimistischen Aussagen des Erzrivalen PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) (+8,1%) profitiert, der trotz herber Geschäftseinbußen im laufenden Geschäftsjahr (erwarteter Umsatzeinbruch um 50% in Q2) bereits 2021 zu "starkem Wachstum" zurückkehren wolle.