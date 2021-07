Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

100,70 EUR -1,23% (19.07.2021, 10:32)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (19.07.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).PUMA habe nach Eckdaten in Q2/2021 den Umsatz um 91% auf 1.589 (Vj.: 831; Analystenerwartung: 1.418; Marktkonsens: 1.435) Mio. Euro gesteigert. Auf währungsbereinigter Basis habe sich sogar ein Zuwachs von 96% y/y ergeben. Das operative Ergebnis habe sich deutlich auf +109 (Vj.: -115; Analystenerwartung: +80; Marktkonsens: +78) Mio. Euro verbessert. Die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 habe PUMA erhöht (Umsatzanstieg (wb.) von mindestens 20% y/y (zuvor: Anstieg im mittleren Zehnprozentbereich; impliziere: +14% bis +16% y/y); Analystenerwartung: +23% y/y; Marktkonsens: +24% y/y) bzw. konkretisiert (EBIT: 400 bis 500 Mio. Euro (zuvor: deutliche Verbesserung); Vj.: 209 Mio. Euro; Analystenerwartung: 484 Mio. Euro; Marktkonsens: 479 Mio. Euro).Darüber hinaus rechne PUMA weiterhin mit einer deutlichen Verbesserung des Nettoergebnisses. Auf einen detaillierten Ausblick für die Rohertragsmarge und zur Kostenquote sei weiter verzichtet worden. Das Erreichen des Ausblicks stehe dabei weiterhin unter dem Vorbehalt, dass die Produktion in den wichtigsten Beschaffungsländern (u.a. China, Vietnam) aufrechterhalten werde und es zu keinen längerfristigen Unterbrechungen aufgrund der Covid-19-Pandemie komme. Lusebrink halte den Ausblick für komfortabel erreichbar. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe der Analyst die seines Erachtens überzeugenden Q2-Zahlen und den im Rahmen der Erwartungen liegenden Ausblick für 2021 bereits größtenteils eskomptiert. Er behalte seine Prognosen bei.Bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% bewertet Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, die PUMA-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 105 Euro auf 107 Euro erhöht. (Analyse vom 19.07.2021)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:100,70 EUR -0,69% (19.07.2021, 10:30)