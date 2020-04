Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (30.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Positives Überraschungspotenzial? - AktienanalyseNächste Woche präsentiert der PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) seine Q1-Zahlen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Schon jetzt sei klar: Sie würden nicht sonderlich gut ausfallen. Denn das Unternehmen leide schwer unter der Virus-Krise. Bereits vor wenigen Wochen sei PUMA bei der Jahresprognose zurückgerudert. Der Mitte Februar vorgelegte Ausblick habe auf der Annahme basiert, dass sich die Situation kurzfristig normalisieren werde. Eine kurzfristige Verbesserung sei jedoch nicht absehbar. Es sei daher unmöglich, eine Vorhersage zur Geschäftsentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten zu machen, den negativen Effekt auf Umsatz und Gewinne könne PUMA nicht quantifizieren.Bei der Bilanzvorlage im Februar habe PUMA für 2020 noch mit deutlichen Zuwächse bei Umsatz und Gewinn gerechnet. Um die Kasse zu schonen, habe PUMA die Dividende gestrichen - und die Gehälter der Vorstände. Zudem habe der Konzern angekündigt, auf KfW-Kredite zurückzugreifen. Momentan reduziere man Kosten und Geldabfluss wo immer möglich und ergreife Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung. Das sei in der derzeitigen Krise von entscheidender Bedeutung, so PUMA.Für HSBC-Analyst Erwan Rambourg bleibe die Aktie dennoch ein Kauf: Unter den von ihm beobachteten Sportartikel-Unternehmen dürfte PUMA am wenigsten Umsatz eingebüßt haben, so der Experte. Er rechne trotz der Corona-Krise mit einem Erlösrückgang von lediglich vier Prozent. Also positives Überraschungspotenzial? (Ausgabe 17/2020)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:57,94 EUR -0,28% (30.04.2020, 11:55)