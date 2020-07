Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

71,44 EUR +1,91% (06.07.2020, 17:12)



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

71,46 EUR +3,06% (06.07.2020, 17:20)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (06.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).Die PUMA-Aktie habe seit der Bekanntgabe der Zahlen zum Q1/2020 am 07.05. deutlich zulegen können (+28%) und habe sich damit auch besser als der Rivale adidas (+21%) entwickelt. Lusebrink führe dies neben dem positiven Börsenumfeld (Kursentwicklung MDAX seit 07.05.: +15%) auch auf die Q1-Zahlen zurück. Diese hätten zwar einen Ergebniseinbruch (u.a. EBIT: -50% y/y) infolge der staatlichen Restriktionen aufgrund der Covid-19-Pandemie gezeigt, der Ergebnisrückgang sei damit aber deutlich moderater als bei adidas (EBIT: -93% y/y) ausgefallen. Dies zeige nach Erachten des Analysten, dass PUMA mit den Kostensenkungsmaßnahmen besser als adidas vorankomme.Für das Q2 habe PUMA aufgrund der Filialschließungen als Folge der Pandemie zwar nochmals eine deutliche Verschlechterung der Ergebnisentwicklung im Vergleich zu Q1 in Aussicht gestellt. Damit dürfte nach Erachten des Analysten allerdings dann der Tiefpunkt bei der Geschäftsentwicklung erreicht sein und es im Anschluss zu einer deutlichen Erholung sowie einer Normalisierung bei den Vorräten (Q1/2020: +24,5% y/y auf 1,13 Mrd. Euro) kommen. Die Liquidität (Sicherung einer Kreditlinie über 900 Mio. Euro (Laufzeit: 12 Monate mit einer Verlängerungsoption auf bis zu 24 Monate, an der die KfW mit 625 Mio. Euro beteiligt sei; liquide Mittel zum 31.03.2020: 555 Mio. Euro) sollte nach Erachten des Analysten weiterhin ausreichen, um die derzeitige schwierige wirtschaftliche Phase aufgrund der Pandemie erfolgreich zu überstehen.Der Analyst passe seine EPS-Prognosen (2020: 0,66 (alt: 0,93) Euro; 2021: 1,99 (alt: 1,96) Euro) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: