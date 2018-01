Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (15.01.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).Das Unternehmen habe am 11.01. nachbörslich bekannt gegeben, dass der Großaktionär Kering SA plane, die Beteiligungsquote von aktuell ca. 86% auf rund 16% zu reduzieren. Die Transaktion solle über die Ausschüttung einer Sachdividende an die Kering-Aktionäre erfolgen, die anteilig PUMA-Aktien erhalten würden. In diesem Zuge würde Artemis SA (Hauptaktionär von Kering) mit einem Anteil von 29% am Grundkapital neuer Hauptaktionär von PUMA. Das Vorhaben sei noch vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kering-Aktionäre, die bei der Hauptversammlung am 26.04. über den Vorschlag abstimmen würden.Die Analystin sehe die geplante Reduzierung des Kering-Anteils für PUMA positiv, weil so schneller Entscheidungen getroffen und unabhängiger Strategieänderungen durchgeführt werden könnten. Ferner würde sich der Streubesitz von jetzt rund 14% deutlich auf rund 55% erhöhen, womit die Aktie ein möglicher Kandidat für den MDAX werde. Sie habe mit einem deutlichen Kursrückgang auf die Bekanntgabe reagiert (seit dem 11.01.: rund -6%). Dies führe die Analystin insbesondere auf die Auspreisung der bislang enthaltenen Übernahmeprämie zurück (es sei schon länger über eine Veräußerung der Anteile von Kering spekuliert worden).Außerdem sei zu erwarten, dass der Titel durch den zu erwartenden Verkauf der Anteile seitens der Kering-Aktionäre kurzfristig unter Druck geraten werde. Die Analystin rechne mittelfristig u.a. wegen des deutlich höheren Streubesitzes und der nach wie vor zu erwartenden operativen Verbesserungen mit Kursimpulsen.Börsenplätze PUMA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:325,50 EUR +2,68% (15.01.2018, 09:16)