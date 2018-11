Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. (28.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.Mit seinen Lösungen zum Energie- und Produktionsmanagement tanze PSI Software auf vielen Hochzeiten. Dank prall gefüllter Orderbücher und einer neuen Softwareplattform dürften Umsatz und Gewinn des Berliner Unternehmens in den kommenden Jahren nachhaltig steigen.Neben der Energiewende spiele zukünftig insbesondere die Verkehrswende eine zentrale Rolle, wenn es um die Reduktion klimaschädlicher Emissionen gehe. PSI sei hier bestens positioniert. Die Investitionen in moderne leittechnische Softwarelösungen und in die Kombination verschiedener Methoden der künstlichen Intelligenz sollten sich auszahlen. Gleiches gelte für die Fokussierung auf Standardprodukte und wiederkehrende Umsätze. Das stelle eine starke künftige Positionierung sicher, koste aktuell jedoch Marge und Wachstum. Mittelfristig dürfte dieser Schritt zu einem nachhaltigen Gewinnanstieg führen. Anleger sollten bei PSI in die kontrollierte Offensive gehen und das Depot mit der Aktie optimieren. Das Kursziel betrage 21 Euro, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2018)Börsenplätze PSI-Aktie: