29,20 EUR -5,81% (11.05.2021, 11:08)



29,20 EUR -5,81% (11.05.2021, 10:57)



DE000A0Z1JH9



A0Z1JH



PSAN



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (11.05.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) von "kaufen" auf "halten" herab.Das vergangene Geschäftsjahr 2020 habe die PSI Software AG deutlich besser abgeschlossen als zunächst zu Beginn der Pandemie befürchtet. Dabei habe das Management auch noch die Risikovorsorge spürbar nach oben gesetzt und zusätzliche Sicherheitspuffer geschaffen. Die Risikovorsorge habe sich inklusive etwaiger Belastungen aus einer Betriebsprüfung auf rund 6 Mio. Euro belaufen.Die Zahlen des vergangenen Jahres und des ersten Quartals 2021 würden aber auch zeigen, wohin die Reise bei PSI gehen könne. Im Segment Produktionsmanagement seien die Produkte bereits auf die partnerfähige Konzernplattform umgestellt, was Margen in einer Größenordnung von 11 bis 12 Prozent ermöglicht habe. Im Segment Energiemanagement werde dagegen noch an der Migration gearbeitet. Nach erfolgreicher Umstellung seien aber auch hier höhere Renditen zu erwarten.Für die weitere Zukunft sehe der Analyst die PSI Software AG hervorragend aufgestellt. Bestimmendes Thema werde in den kommenden Jahren die fortschreitende Digitalisierung sein, die im Zuge der Pandemie einen weiteren Schub erhalten habe. Dies eröffne der Gesellschaft zusätzliches Wachstumspotenzial. Weitere Chancen würden die Lösungen des Unternehmens für bedeutsame Megatrends wie Klima, Verkehrspolitik oder Logistik versprechen. Programme zur Förderung des Klimaschutzes würden zusätzliche Investitionen mit sich bringen, von denen auch PSI profitieren sollte.Insgesamt bestätigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, daher momentan sein Kursziel von 31,50 Euro, nimmt nach dem deutlichen Kursanstieg jedoch seine Empfehlung von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 10.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link