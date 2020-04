Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (17.04.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Die PSI Software AG habe das vergangene Geschäftsjahr 2019 erneut äußerst erfolgreich abgeschlossen. Auch in den kommenden Jahren sollte die Gesellschaft vom Trend zur Digitalisierung profitieren. Zahlreiche Branchen und Unternehmen hätten bei diesem Thema noch immensen Nachholbedarf. Deshalb rechne das PSI-Management hier auch in Zukunft mit einer anhaltend hohen Nachfrage.Die derzeitige Corona-Krise könnte sogar dazu beitragen, dass sich viele Unternehmen nun noch stärker mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen würden. So setze die PSI Software AG weiter auf Investitionen, um den bestehenden Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb zu sichern. Mit der digitalen Transformation der Geschäftsprozesse würden sich sowohl bei PSI als auch auf der Kundenseite zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben.Profitieren werde die Gesellschaft auch von der zunehmenden Bedeutung der Klimapolitik. Denn PSI Software AG leiste einen wichtigen Beitrag bei der Integration des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien in die bestehenden Netze. Allein aus dem geplanten Klimaschutzprogramm 2030 in Deutschland könnten rund 100 Mio. Euro zusätzliche Investitionen in Leitsysteme fließen. Angesichts der Marktposition von PSI bestünden gute Chancen, einen Teil dieser potenziellen Aufträge zu erhalten. Da das Klimathema aber auch weltweit auf die Agenda rücke, würden sich im internationalen Geschäft ebenfalls zusätzliche Potenziale eröffnen.Die stabile Geschäftsentwicklung habe den Kurs der PSI-Aktie nur kurzfristig einbrechen lassen, derzeit habe sich das Papier auf einem Niveau von rund 18 Euro eingependelt.Die Corona-Krise sieht Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, nur als vorübergehenden Störfall an, langfristig ist er unverändert positiv für PSI gestimmt. Deshalb bekräftige der Analyst sein Kursziel von 22 Euro und empfehle, die Aktie weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 16.04.2020)