38,80 EUR -5,83% (23.08.2021, 10:45)



38,70 EUR -7,42% (23.08.2021, 10:28)



DE000A0Z1JH9



A0Z1JH



PSAN



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. (23.08.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) von "halten" auf "verkaufen" herab.Nachdem bereits 2020 besser als zunächst befürchtet habe abgeschlossen werden können, habe die PSI Software AG im aktuellen Geschäftsjahr zu einer massiven Umsatz- und Ergebnissteigerung angesetzt. Wie bereits in dem letzten Research des Analysten vom 10. Mai 2021 in Aussicht gestellt, habe er angesichts der anhaltend positiven Entwicklung nun seine Umsatz- und Ertragsschätzungen für das laufende und die Folgejahre angehoben.Auch wenn sich innerhalb der Quartale unterschiedliche Entwicklungen gezeigt hätten, zum Halbjahr hätten beide Segmente zum Wachstum bei Umsatz und Ergebnis beigetragen. Die Vorteile der partnerfähigen Konzernplattform würden sich ganz eindeutig im Segment Produktionsmanagement zeigen. Dort seien die Produkte bereits auf die Plattform umgestellt und PSI habe hier im ersten Halbjahr eine EBIT-Marge von 12,6 Prozent erwirtschaftet. Dagegen laufe die Migration im Segment Energiemanagement noch, in Zukunft sollten dann aber auch in diesem Bereich deutlich höhere Margen erzielbar sein. Immerhin habe sich die Marge in diesem Segment aber auch bereits auf 6,2 Prozent verbessert.Für die weitere Entwicklung der PSI Software AG sei Renner unverändert positiv gestimmt. Die zunehmende Digitalisierung, aber auch Themen wie CO2-Zertifikate oder das Depotmanagement bei Elektrobussen würden dem in Berlin ansässigen Unternehmen noch umfangreiche Wachstumschancen eröffnen. Die zahlreichen Förderprogramme zum Klimaschutz sollten das Wachstum ebenfalls befeuern.Der jüngste extreme Kursanstieg habe jedoch schon einen Großteil des langfristigen Potenzials der PSI Software AG vorweggenommen. Das Unternehmen bleibe unverändert ein attraktiver Anbieter von Spezialsoftware, dem der Analyst auch in Zukunft noch viel zutraue.Kurzfristig erwartet Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, aber eher Gewinnmitnahmen und reduziert seine Einschätzung daher momentan von "halten" auf "verkaufen". (Analyse vom 23.08.2021)