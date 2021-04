Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

28,80 EUR +3,97% (12.04.2021, 20:08)



Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

28,00 EUR +0,72% (12.04.2021, 17:36)



ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (12.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.Die Korrektur der PSI-Aktie sei nun hoffentlich vorbei. Das Papier des Berliner Unternehmens sei an der 200-Tage-Linie nach oben abgeprallt. Vergleichbare Unternehmen aus Amerika, die 2020 gekauft worden seien, hätten rund doppelt so viel gekostet wie PSI jetzt an der Börse wert sei. Söllner erwarte bald wieder steigende Kurse. Noch nicht investierte Anleger könnten jetzt relativ günstig einsteigen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze PSI-Aktie: