Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (01.09.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN)Die PSI Software AG habe auch im zweiten Quartal 2020 ihre solide Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Trotz der in diesem Zeitraum weltweit stark ausgeprägten COVID-19-Pandemie habe die Gesellschaft lediglich leichte Umsatzrückgänge hinnehmen müssen. Entsprechend bekräftige der Analyst seine Auffassung, dass PSI ohne größere Belastungen durch die Krise komme. Nach den Halbjahreszahlen habe er sogar seine Prognose nach oben angepasst.Vor dem Hintergrund der Pandemie mache sich auch bezahlt, dass die Gesellschaft schon vorher krisenfest aufgestellt gewesen sei. Denn die Mitarbeiter seien bereits mit Notebooks ausgestattet gewesen und hätten über gesicherte Zugänge verfügt, um ihre Aufgaben per Homeoffice erledigen zu können. Der verstärkte Einsatz der Technologie bringe zudem auch Vorteile mit sich. Denn die Arbeit im Homeoffice führe zu deutlichen Einsparungen bei Reisekosten und Reisezeiten.Aber nicht nur bei der PSI Software AG, auch in der übrigen Industrie gewinne das Thema Digitalisierung durch die Corona-Krise an Dynamik. Viele Unternehmen würden in dieser Hinsicht auch noch massiven Nachholbedarf aufweisen. Aus dieser zu erwartenden stärkeren digitalen Transformation würden sich für PSI zusätzliche Absatzpotenziale ergeben. Der Vorstand sehe durchaus Hinweise, dass viele Industriekunden die derzeit schwächere Nachfrage nutzen würden, um die internen Prozesse zu digitalisieren.Die zuletzt bereits ausgemachten Chancen auf der Akquisitionsseite hätten sich schon in einem ersten erfolgreichen Abschluss manifestiert. Im Juni sei der Erwerb der Prognos Energy GmbH erfolgt, womit sich PSI im Energiebereich verstärkte. Auch nach diesem erfolgreichen Zukauf halte das Management Ausschau nach weiteren Akquisitionskandidaten.Angesichts des erfreulichen Auftragsbestands und der soliden Entwicklung habe der Analyst seine Prognosen angehoben, lasse dabei jedoch noch weitgehend Vorsicht walten. Er könne sich durchaus vorstellen, dass im weiteren Jahresverlauf Potenzial für eine weitere Erhöhung auftrete. Positive Umsatzeffekte könnten auch noch aus weiteren Zukäufen resultieren.Seit der Empfehlung vom 12. Mai habe der Aktienkurs der PSI Software AG weiter deutlich zugelegt. Dabei habe die Notierung sogar jüngst das letzte Kursziel von 23 Euro übertroffen.