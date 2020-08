Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (14.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von DR. KALLIWODA Research:Der Analyst von DR. KALLIWODA Research, Dr. Norbert Kalliwoda, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Der PSI senke aufgrund von Covid-19 die Umsatz- und EBIT-Prognose für 2020 um 5% bzw. 20%. Das Management sei zuversichtlich trotz Covid-19 wegen hoher Auftragsbestände, einem hohen Umsatz bei der Softwarewartung und der Annahme, dass die Pandemie ab dem dritten Quartal 2020 nachlasse.Der Auftragseingang von 141 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2020 habe nahezu das Niveau von 2019 erreicht und zu einem Anstieg des Auftragsbuchvolumens um 3% auf 176 Mio. EUR geführt. Der Umsatz im zweiten Quartal habe sich auf 53,95 Mio. EUR belaufen (30. Juni 2019: 54,64 Mio. Euro) und das EBIT mit 2,9 Mio. EUR habe der Prognose des Managements entsprochen.Bereits zwei Drittel aller PSI-Produkte würden auf der Java-Plattform laufen. Wenn die Transformation abgeschlossen sei, würden nicht nur Einsparungen durch effizientere Prozesse erzielt, sondern auch die Kosten für die Umstellung eliminiert.Der Analyst erwarte mittelfristig eine stetige Verbesserung der Gewinnmargen. Mehrere wichtige Faktoren könnten dies für den Konzern möglich und sehr wahrscheinlich machen, darunter (i) zunehmende Vorteile der Anpassung von Software im Betrieb, die letztendlich zu niedrigeren COGS- und F & E-Ausgaben führen werden, (ii) Änderung des Umsatzmix in Richtung Lizenzen und Wartung, ( iii) Niedrigere Löhne, wenn das Unternehmen mehr Aktivität gewinne, z.B. in Polen und Malaysia sowie (iv) weniger Festpreisverträge mit negativen EBIT-Margen.Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs von 21,20 EUR sehe der Analyst ein Potenzial von rund 35%, bis die PSI AG sein Kursziel von 28,80 EUR erreiche.Der Analyst von DR. KALLIWODA Research, Dr. Norbert Kalliwoda, bleibt bei seiner Kaufempfehlung für die PSI-Aktie. (Analyse vom 11.08.2020)