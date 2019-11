Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

19,00 EUR -0,52% (04.11.2019, 10:16)



Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

19,15 EUR 0,00% (04.11.2019, 11:30)



ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI Software AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit knapp 2.000 Mitarbeiter. (04.11.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.Die PSI Software AG sei im dritten Quartal erneut dynamisch gewachsen - um 13% auf 53,1 Mio. Euro - und habe dabei das Betriebsergebnis moderat um 3,9% auf 4,0 Mio. Euro gesteigert. Damit hätten sich die Trends des ersten Halbjahres im Wesentlichen fortgesetzt. Der leichte Rückgang beim Auftragsbestand um 1,9% auf 156 Mio. Euro deute zumindest kurzfristig nicht auf eine Fortsetzung des zweistelligen Wachstums hin.Der Vorstand habe aber seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt, die einen Umsatz von 220 Mio. Euro und ein EBIT von 17 Mio. Euro vorsehe. Für das vierte Quartal korrespondiere das mit Mindestwerten für Umsatz und EBIT von 60,3 Mio. Euro (+4,7%) bzw. 6,5 Mio. Euro (+19,8%), was ergebnistechnisch zumindest sportlich sei. Perspektivisch sehe das Management hohe Wachstumschancen: Allein das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung solle zusätzliche jährliche Investitionen in Leitsystemsoftware im Umfang von 100 Mio. Euro nach sich ziehen. Damit bestünden Chancen auf eine erneute Wachstumsbeschleunigung, die sich positiv auf die Marge auswirken sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PSI-Aktie: