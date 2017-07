ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie: A0Z1JH

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte, Lösungen und komplette Systeme für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastrukturbetreiber.



PSI beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter an elf deutschen und 17 internationalen Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von 176,9 Millionen Euro. Die PSI Software AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. (31.07.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) nach wie vor hinzuzufügen.PSI profitiere derzeit sowohl von einem zyklischen Aufschwung im Geschäftsfeld Produktionsmanagement als auch von einer strukturellen Erhöhung der Nachfrage im Energiemanagement. Unternehmensaufspaltungen und Reorganisationen würden die Bereitschaft von PSIs deutschen Energiemanagementkunden erhöhen, in neue digitale Geschäftsmodelle zu investieren. Nach den stärker als erwarteten Q2-Ergebnissen haben die Aktienanalysten von First Berlin ihre EBIT-Prognosen für 2018 und 2019 um 5,3% bzw. 17,6% angehoben.Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, behält seine "hinzufügen"-Empfehlung für die PSI-Aktie bei, erhöht aber das Kursziel von 14,00 Euro auf 17,00 Euro.Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:15,685 EUR +0,71% (31.07.2017, 17:35)