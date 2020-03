Börsenplätze PRO DV-Aktie:



Die PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Nürnberg. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u. a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit, Telefónica, Vodafone, thyssenkrupp, Telekom. (25.03.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PRO DV-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) weiterhin spekulativ zu kaufen.Nach dem schwachen ersten Halbjahr habe PRO DV auch im gesamten letzten Geschäftsjahr einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen müssen, habe aber in der zweiten Jahreshälfte im Kerngeschäft eine deutlich ansteigende Dynamik verzeichnen können, mit der das Ergebnis zurück ins Plus geführt worden sei. Separat betrachtet sei im zweiten Halbjahr eine EBIT-Marge von 5,2 Prozent erwirtschaftet worden, der beste Wert seit drei Jahren.Die hohe Nachfragedynamik habe sich auch im Auftragseingang und -bestand bemerkbar gemacht, die letztes Jahr auf neue Höchststände geklettert seien. Im Auftragsbestand enthalten seien auch die Wartungsverträge der beiden im Dezember übernommenen Softwareprodukte, mit denen PRO DV das eigene Leistungsportfolio synergetisch erweitert habe.Ob allerdings die Potenziale der Akquisition und des hohen Auftragspolsters schon in diesem Jahr vollumfänglich genutzt werden könnten, bleibe angesichts der Corona-Krise fraglich. Auf Nachfrage berichte PRO DV zwar von einem noch weitgehend ungestörten Betrieb, doch die Risiken für größere Auslastungsdellen hätten zugenommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link