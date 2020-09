Börsenplätze PREOS Real Estate-Aktie:



Die PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PREOS Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) und erhöht das Kursziel von 15,50 auf 18,50 Euro.PREOS habe am vergangenen Donnerstag, den 24. September, den Bericht zu den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 vorgelegt. Im Vergleich zur Vorjahresperiode habe die Gesellschaft das operative Ergebnis (EBIT) von 25 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro nahezu verdreifachen können. Das Ergebnis nach Steuern sei ebenfalls deutlich von 21,8 Mio. Euro auf nunmehr 30,9 Mio. Euro gestiegen. Im selben Zeitraum sei das Portfolio im Vergleich zur Vorjahresperiode auf 1,5 Mrd. Euro nahezu verdoppelt worden und solle bis Jahresende auf 2 Mrd. Euro weiter deutlich anwachsen. Trotz der Corona-Pandemie habe PREOS eine gute Deal-Frequenz in den letzten Monaten vorweisen können. Die Kapitalisierungsmaßnahmen würden diesen Prozess in adäquater Weise begleiten.Des Weiteren habe PREOS die Globalisierung seines Geschäftsmodells beschlossen und möchte den Fokus nun zunächst auf die internationalen Top-Standorte Luxemburg und Paris und anschließend London, Wien, Mailand und Madrid ausweiten. Dies werde von einer Digitalisierungsstrategie begleitet, die mit der geplanten Tokenisierung eines Teils der PREOS-Aktien einen großen Schritt nehme.PREOS setze den Erfolgspfad auch weiterhin mit einem steilen Wachstum fort und erreiche bisher die hohen Ziele. Eine konkret gefasste Guidance zum Gewinn im laufenden Geschäftsjahr wäre zusätzlich wünschenswert. Durch die Entwicklung hin zum Technologieunternehmen sehe der Analyst großes Potenzial und bleibe weiterhin positiv für die Entwicklung der Aktie trotz der bereits guten Kursperformance in den letzten Monaten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link