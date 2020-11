Unternehmen Disclosure(s) PORR AG iii; vi



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,40 EUR -2,52% (04.11.2020, 09:32)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,50 EUR -2,04% (04.11.2020, 09:20)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (04.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, stufen die Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Am 27.10.2020 habe die Brenner-Basistunnel-Projektgesellschaft BBT SE eine Rücktrittserklärung vom Vertrag mit der ARGE H51 Pfons-Brenner verkündet. Es handle sich um das derzeit größte Projekt von PORR, mit einem Projektvolumen von über 530 Mio. Euro (Stand: Q2/20). Der Vertrag sei im März 2018 geschlossen worden. Nach der, wie vertraglich vereinbart, statischen Überprüfung habe sich aus Sicht der ARGE H51 herausgestellt, dass bestimmte in der Ausschreibung festgelegte Parameter einen sicheren Bau des Tunnels unmöglich machen würden. Die PORR habe sogar zuletzt noch vor wenigen Tagen eine technisch sichere Lösung ohne Mehrkosten angeboten. Es habe jedoch keine Einigung erzielt werden können. Die BBT SE habe den Vertragsrücktritt mit "endgültiger Leistungsverweigerung und Leistungsverzögerungen in mehreren zentralen vertraglichen Punkten, und dem nunmehr eingetretenen Vertrauensverlust der BBT SE in die ARGE H51" begründet.Laut PORR sei die verkündete Rücktritterklärung durch die BBT "eindeutig rechtswidrig" und der Vertrag daher weiterhin in Kraft, selbst bei einer Neuvergabe. Das Rechtsgutachten des Universitätsprofessors Kletečka (von PORR beauftragt) komme zum Ergebnis, dass im Falle einer rechtswidrigen Kündigung die BBT neben dem entgangenen Gewinn, auch alle Kosten für die permanente Leistungsbereitschaft der Technik und der Arbeitskräfte tragen müsse. PORR habe angekündigt, dass sie die notwendigen Schritte zum Schutz ihrer Rechte unternehmen werde. Bislang habe das Konsortium etwa 16% des Projekts abgeschlossen. Laut PORR werde noch am Projekt gearbeitet, allerdings könnte es zu einer Unterbrechung kommen, bis die Rechtsstreitigkeiten geklärt seien.Die Analysten würden ihre Schätzungen unverändert lassen und seien nach wie vor von PORR überzeugt. Aufgrund der gegenwärtigen Situation hätten die Analysten jedoch nur eine geringe Visibilität für die kommenden Monate infolge der neuen Ausgangbeschränkung europaweit und würden kurzfristig Verzögerungen bei der Genehmigung neuer (öffentlichen) Aufträge erwarten. Um dieser Unsicherheit gerecht zu werden, würden die Analysten die Eigenkapitalprämie von 6% auf 7% erhöhen.Felix Lutz, Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, reduzieren ihr Kursziel von 20,00 Euro auf 17,50 Euro pro Aktie und bestätigen ihre "kaufen"-Empfehlung. (Analyse vom 03.11.2020)DisclosuresDie FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind. Weder die Oddo Seydler Bank AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.