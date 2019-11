Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

18,48 EUR -0,32% (26.11.2019, 09:04)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

18,34 EUR -16,64% (25.11.2019, 17:34)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (26.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe heute eine Gewinnwarnung veröffentlicht und mitgeteilt, dass die vorläufigen Zahlen des dritten Quartals deutlich unter dem Vorjahr liegen würden und habe die Gesamtjahresprognose entsprechend verringert. Während die Business Units 1 und 2 im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe es deutliche Abweichungen zu den Erwartungen in der Business Unit 3 in Polen gegeben. Hier zeige das Marktumfeld anders als erwartet keine Besserung hinsichtlich der derzeit hohen Kosten für Material und Subunternehmer. Ebenfalls sei im Zuge der Marktanalyse in Norwegen eine Abschreibung im zweistelligen Millionenbereich für das Projekt "E18 Rugrvedt" vollzogen worden. Der Vorsteuergewinn der ersten drei Quartale habe alles in allem bei 14,4 Mio. Euro im Vergleich zu über 31 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Das Unternehmen gehe nunmehr von einem Vorsteuergewinn fürs Gesamtjahr von rund 35 Mio. Euro aus. Die Erwartung der Analysten habe bei rund 94 Mio. Euro gelegen. Die Analysten hätten ihre Schätzung entsprechend verringert und würden nunmehr von einem Vorsteuergewinn von rund 34,5 Mio. Euro ausgehen.Im Zuge der heutigen Gewinnwarnung hätten die Analysten ihre GuV-Schätzung für das Gesamtjahr deutlich reduziert und seien auch für die Folgejahre etwas vorsichtiger geworden. Das Unternehmen habe ebenfalls bekannt gegeben, auf der nächsten Hauptversammlung aus heutiger Sicht lediglich eine Dividende von 40 Cent je Aktie vorzuschlagen. Auch wenn dies im Rahmen der Dividendenpolitik des Unternehmens liege, entspreche dies einem deutlichen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 Euro und der Analystenerwartung von 1,15 Euro. Für die Folgejahre würden die Analysten davon ausgehen, dass die Dividende wieder auf Vorjahresniveau liegen sollte und hätten ihre Erwartung entsprechend angepasst. Aufgrund der Gewinnwarnung und der verringerten Dividende würden die Analysten ihr Kursziel von 33,00 Euro auf 25,00 Euro zurücknehmen. Die Aktie habe heute bis zu 16% verloren, weshalb ihr neues Kursziel derzeit ein Kurspotenzial von über 30% darstelle.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen deshalb ihr "buy"-Rating für die PORR-Aktie. (Analyse vom 25.11.2019)Börsenplätze PORR-Aktie: