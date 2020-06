Unternehmen Disclosure(s) PORR AG iii; vi



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

15,12 EUR -3,08% (25.06.2020, 15:31)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

15,02 EUR -1,44% (25.06.2020, 15:55)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (25.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, nehmen die Coverage der Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) mit dem Rating "kaufen" auf.Die PORR AG mit ihrer führenden Marktposition in ihren sieben europäischen Heimmärkten gehöre zu den größten Bauunternehmen Europas und habe einen soliden Track-Record bei Projekten. Mit ihrer Expertise decke sie alle Bereiche des Bauens ab und werde in zunehmendem Maß auch als Totalunternehmer tätig. Insbesondere dank der hohen Expertise im Bau-Bereich, einem vollumfänglichen Leistungsportfolio sowie technischer und lokaler Marktkenntnisse würden die Analysten die Marktposition der PORR als sehr stabil ansehen.Das Baugewerbe in Europa solle in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau durchschnittlich mit einem CAGR2020-23 von 4,4% (Schätzungen vor Corona-Einfluss) wachsen. Zusätzliche EU-Förderprogramm und mögliche Stimuli für die (Bau)Konjunktur nach der Corona-Krise sollten sich ebenfalls positiv auswirken. Aufgrund ihrer Marktposition würden die Analysten erwarten, dass die PORR in den einzelnen Märkten durch intelligentes Wachstum an diesem Trend partizipieren werde (FMR Umsatz CAGR2019-22e: 2,7%, inkl. negativer Effekte von Corona), in nicht-Heimmärkten könne PORR über selektives Projektgeschäft am Wachstum partizipieren.Ertragskraftsteigerung durch "PORR 2025": Durch dieses in 2019 gestartete Transformationsprogramm in Kombination mit weiterem Wachstum würden die Analysten eine Steigerung der EBT-Marge von 0,8% (2019) auf 1,9% (2022e) erwarten.Risikofaktoren seien unter anderem Corona und daraus resultierende Investitionsauswirkungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:DisclosuresDie FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind. Weder die Oddo Seydler Bank AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.