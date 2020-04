Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (29.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS), senken aber das Kursziel von 20 auf 19 Euro.Vor zwei Tagen habe das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2019 veröffentlicht und das vorläufige Ergebnis vom 10. März bestätigt. Die Zahlen hätten im Rahmen der jüngsten Guidance des Unternehmen gelegen, welche im November aufgrund einer Neubewertung eines Projektes in Norwegen und der Marktsituation in Polen angepasst worden sei, sowie über der zu diesem Zeitpunkt angepassten Schätzung der Analysten von SRC Research. Die angekündigte Planung des Unternhemens einer Dividendausschüttung von 40 Cent je Aktie sei jedoch zurückgenommen worden. Die Produktionsleistung habe bei nahezu 5,6 Mrd. Euro mehr oder weniger auf dem Rekordniveau des Vorjahrs gelegen. Das Vorsteuerergebnis habe bei 37,4 Mio. Euro gelegen und somit im Einklang mit der Guidance des Unternehmens eines EBT von über 35 Mio. Euro und über der Schätzung von 34,5 Mio. Euro. Dies entspreche einer niedrigen EBT-Marge von lediglich 0,7% (2018: 1,6%). Der Auftragsbestand bleibe weiterhin hoch und liege zum Jahresende bei nahezu 7,1 Mrd. Euro. Der Auftragseingang habe mit über 5,5 Mrd. Euro um über 12% unter dem Vorjahr gelegen, was an der selektiven Akquisitionspolitik für neue Projekte und dem erhöhten Fokus auf die Marge liege.Hinsichtlich der Auswirkungen der derzeitigen Corona-Pandemie habe das Unternehmen vorübergehend vor allem in Österreich einige Baustellen stilllegen müssen, welche jedoch nahezu alle wieder den Betrieb aufgenommen hätten. Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich die vorübergehenden Einschränkungen auf das Geschäft auswirken würden und das zum jetzigen Zeitpunkt keine seriöse Neubewertung der Ziele für 2020 möglich sei. Die Analysten von SRC Research hätten dieselbe Auffassung, dass das Ausmaß zum derzeitigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen sei und hätten ihre GuV-Prognose nochmals leicht reduziert, nachdem sie diese bereits deutlicher in unserem jüngsten Update zurückgenommen hätten. Das Management habe sich aufgrund der turbulenten Zeiten dazu entschlossen, aus Vorsicht und als Zeichen der Solidarität zu allen Stakeholdern keine Dividende ausschütten zu wollen. Auch wenn dies für viele Aktionäre nicht erfreulich sein werde, würden die Analysten von SRC Research dies aufgrund der Umstände als nachvollziehbar ansehen. Für die nächsten Jahre würden sie davon augehen, dass zur bisherigen Dividendenpolitik einer Ausschüttung von 30 bis 50% zurückgekehrt werde, wie auch vom Unternehmen ausdrücklich erwähnt worden sei.Aufgrund der reduzierten GuV-Schätzung und der Aussetzung der Dividende für 2019 würden die Analysten von SRC Research ihr Kursziel leicht von 20 auf 19 Euro reduzieren. Seit ihrem letzten Update habe die PORR-Aktie bereits einen Teil der Verluste wieder aufholen können, liege jedoch weiterhin auf einem niedrigen Kursniveau von knapp 15 Euro.