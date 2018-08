XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,48 EUR -0,60% (13.08.2018, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,475 EUR -0,80% (13.08.2018, 14:57)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit über 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (13.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) weiterhin spekulativ zu kaufen.Mit dem neuen Namen PNE AG, der für Pure New Energy stehe, bringe das Unternehmen die laufende Ausweitung des Geschäftsmodells auf weitere Technologien, wie Photovoltaik oder Power-to-Gas, zum Ausdruck. Aktuell würden die Resultate aber noch vom traditionellen Kerngeschäft, der Entwicklung von Windparks, bestimmt. Im ersten Halbjahr 2018 hätten Umsatz und Gesamtleistung zwar noch unter dem Vorjahreswert gelegen, EBITDA und EBIT hätten aber von -1,8 auf 8,7 Mio. Euro, bzw. von -5,0 auf 4,1 Mio. Euro deutlich verbessert werden können. Das verdeutliche, dass das Unternehmen einen höheren Anteil margenstarker Einnahmen erzielt habe. Die Aussichten seien gut, dass dies auch im zweiten Halbjahr gelingen werde. So stehe unter anderem eine weitere Meilensteinzahlung aus dem Offshoregeschäft und ein lukrativer Verkauf von Projektrechten in den USA auf der Agenda. Das Management habe daher die Guidance bekräftigt, die ein EBITDA von 20 und 26 Mio. Euro und ein EBIT von 10 bis 16 Mio. Euro vorsehe.Auch darüber hinaus seien die Perspektiven vielversprechend. Die Entwicklung der Pipeline im Windparkprojektgeschäft schreite voran und biete eine gute Basis für den anvisierten Ausbau des Windparkportfolios auf 200 MW bis 2020. Laufende Projektverkäufe sowie Einnahmen mit neuen Produkten und Dienstleistungen dürften das weitere Wachstum flankieren. Steffen habe das in seinem Bewertungsmodell abgebildet und ein unverändertes Kursziel von 3,30 Euro abgeleitet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PNE WIND-Aktie: