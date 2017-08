Börsenplätze PNE WIND-Aktie:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (14.08.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum spekulativen Kauf der Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3).Auch, wenn das erste Halbjahr mit einem operativen Verlust von rund 5 Mio. Euro abgeschlossen worden sei, sehe sich das Management auf einem guten Weg, die Prognose, die ein EBIT von 0 bis 15 Mio. Euro vorsehe, zu erreichen. Das liege an den Besonderheiten des Projektgeschäfts mit diskontinuierlichen Ertragsspitzen im Fall von lukrativen Abschlüssen. Die Grundlagen für ein deutlich ertragsstärkeres zweites Halbjahr seien bereits gelegt. Im Juli sei dem Unternehmen mit dem Verkauf der Rechte an einem 80-MW-Projekt in den USA ein wichtiger Verkaufserfolg mit Signalcharakter gelungen.Ein deutlich größeres Projekt in Übersee mit einer Zielkapazität von 200 MW könnte ebenfalls noch in diesem Jahr verkauft werden. Und für das dritte Quartal erwarte die Gesellschaft eine Bonuszahlung im niedrigen zweistelligen Millionenbereich aus dem Verkauf des Windparkportfolios im letzten Jahr. Jakubowski gehe deswegen weiter davon aus, dass PNE WIND im laufenden Jahr ein EBIT von rund 10 Mio. Euro erzielen werde.Und das, obwohl der Konzern auf den Verkauf mehrerer lukrativer Projekte in Deutschland und Frankreich verzichte, um diese stattdessen zunächst selbst zu entwickeln und als Portfolio zu bündeln. Diese Vorgehensweise, die in den letzten Jahren bereits einmal erfolgreich praktiziert worden sei, schmälere zunächst den Gewinn, sorge aber letztlich für höhere Margen. Den nächsten Paketverkauf habe Jakubowski für 2020 unterstellt. In der Zwischenzeit dürfte das Unternehmen von hohen Meilensteinzahlungen aus verkauften Offshore-Projekten und aus der 2015 veräußerten umfangreichen Pipeline in Großbritannien profitieren.Das Urteil für die PNE WIND-Aktie lautet weiterhin "speculative buy", so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 14.08.2017)