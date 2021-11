ISIN PNE-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des PNE-Angebotes.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 400 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (12.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) von "buy" auf "hold" herab.PNE entwickle sich im laufenden Jahr bislang sehr dynamisch. Vor allem baue das Unternehmen das eigene Windparkportfolio (aktuell 173 MW) im hohen Tempo aus. Aktuell würden sich gleich acht Projekte in Deutschland mit einer kumulierten Kapazität von 130,9 MW im Bau befinden, zwei weitere mit 60,9 MW seien zudem kürzlich in Ausschreibungen erfolgreich gewesen und sollten bald realisiert werden.Zugleich seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres Projekte im Ausland mit einer Plankapazität von 434 MW verkauft worden. Eine besonders lukrative Transaktion sei zusätzlich zu Beginn des vierten Quartals in Polen gelungen, woraus ein zweistelliger Millionenbeitrag zum Bruttoergebnis erwartet werde.Das Unternehmen habe vor diesem Hintergrund die Planung für das laufende Jahr bestätigt, die ein EBITDA von 24 bis 32 Mio. Euro vorsehe. Die Schätzung des Analysten liege unverändert bei 30 Mio. Euro und damit in der oberen Hälfte der Unternehmens-Guidance. Für 2022 habe Steffen indes etwas vorsichtiger geschätzt, als bislang, und damit längere Lieferzeiten bei Turbinen und steigende Materialkosten berücksichtigt. Dennoch erwarte er für das nächste Jahr einen EBITDA-Sprung auf rund 47 Mio. Euro.Mit der Überarbeitung des Modells des Analysten sei das Kursziel leicht von 9,20 auf 9,00 Euro gesunken. Nach dem jüngsten Kurssprung bietet die PNE-Aktie damit nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial von 7 Prozent, weswegen Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, sein Urteil von "buy" auf "hold" ändert. (Analyse vom 12.11.2021)Börsenplätze PNE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:8,32 EUR -0,60% (12.11.2021, 09:46)XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:8,29 EUR -1,07% (12.11.2021, 09:59)