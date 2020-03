Tradegate-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

26,80 EUR -2,19% (30.03.2020, 09:56)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

28,05 CHF -3,11% (30.03.2020, 11:07)



ISIN PIERER Mobility-Aktie:

AT0000KTMI02



WKN PIERER Mobility-Aktie:

A2JKHY



Ticker-Symbol PIERER Mobility-Aktie:

PMAG



Kurzprofil PIERER Mobility AG:



Die PIERER Mobility-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG) (vormals KTM Industries AG) ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller ("PTW"). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien - vom Verbrennungs- bis Elektromotor - werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen eine global führende Rolle einzunehmen.



Durch die Innovationsstärke sieht sich PIERER Mobility als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj - Indiens zweitgrößter PTW-Hersteller mit einem Absatz von ca. 4,3 Mio. Zwei- und Dreirädern - festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



Die PIERER Mobility Gruppe setzt in ihren Kernbereichen im Wesentlichen auf folgende Wachstumsstrategien:



- Organisches Wachstum in den globalen Märkten mit den bestehenden Zweirad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles

- Wachstum durch Übernahme neuer Marken (Konsolidierung)

- Entwicklung von Zweirad-Elektrofahrzeugen im Leistungsbereich von 3 bis 10 kW in strategischer Kooperation mit Bajaj. (30.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - PIERER Mobility-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie der PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG).Detaillierte Angaben zu GJ19 ohne Überraschungen: Die detaillierten Unternehmenszahlen für das GJ19 würden den vorläufigen Ergebnissen von Ende Januar entsprechen und somit nicht überraschen. Der hohe FCF von EUR 91,6 Mio. (nach M&A) sei bestätigt worden. PIERER schlage eine unveränderte Dividende von EUR 0,30 je Aktie vor.Kein Finanzausblick für 2020: Bereits Mitte März habe das Unternehmen aufgrund der COVID-19-Krise Maßnahmen angekündigt und sei damit von seinen Vorgaben für 2020 abgerückt. Die Einführung von Kurzarbeit für die gesamte Belegschaft sei aufgrund des Lockdowns in Österreich früher als geplant umgesetzt worden.Ausblick für Pexco und 2020 unverändert: Das von Pexco übernommene E-Bike-Geschäft werde Teil der neu gegründeten Husqvarna e-bycicles GmbH mit einem voraussichtlichen Umsatz für 2020 von mehr als EUR 100 Mio. Das Ziel von 400.000 verkauften Motorrädern im Jahr 2022 sei erneut bestätigt worden. Zudem solle Husqvarna zum drittgrößten Hersteller in Europa aufgebaut werden (keine Zeitvorgabe).Die detaillierten GJ19-Ergebnisse, inkl. starkem FCF, würden keine Überraschungen beinhalten. Dass die Dividende sowie der Ausblick für Pexco auch in der aktuellen Ausnahmesituation unverändert bleiben würden, erachte Diethelm als Signal der Stärke. Trotzdem dürfte 2020 für den Konzern schwierig werden, wenn man bedenke, dass das Händlernetz in vielen europäischen Ländern momentan ruhe. Der Analyst gehe jedoch davon aus, dass PIERER die Krise besser überstehen werde als manche seiner Mitbewerber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PIERER Mobility-Aktie: