Börsenplätze PATRIZIA Immobilien-Aktie:



XETRA-Aktienkurs PATRIZIA Immobilien-Aktie:

16,725 EUR -0,45% (17.08.2017, 10:30)



Tradegate-Aktienkurs PATRIZIA Immobilien-Aktie:

16,711 EUR -0,30% (17.08.2017, 10:51)



ISIN PATRIZIA Immobilien-Aktie:

DE000PAT1AG3



WKN PATRIZIA Immobilien-Aktie:

PAT1AG



Ticker-Symbol PATRIZIA Immobilien-Aktie:

P1Z



Kurzprofil PATRIZIA Immobilien AG:



Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 30 Jahren mit mehr als 800 Mitarbeitern in mehr als zehn Ländern als Investor und Dienstleister auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Als anerkannter Geschäftspartner agiert das Unternehmen gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger national und international und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von rund 17 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag.(17.08.2017/ac/a/nw)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Saemor Capital B.V. baut Netto-Leerverkaufsposition in PATRIZIA Immobilien-Aktien ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Saemor Capital B.V. ziehen sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Immobilienunternehmens PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) zurück.Die Finanzprofis des Hedgefonds Saemor Capital B.V. haben am 14.08.2017 ihre Shortposition von 0,50% auf 0,44% der Aktien der PATRIZIA Immobilien AG verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den PATRIZIA Immobilien AG-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den PATRIZIA Immobilien-Aktien auf mindestens 0,44%.