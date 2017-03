Tradegate-Aktienkurs PATRIZIA Immobilien-Aktie:

Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 30 Jahren mit mehr als 800 Mitarbeitern in mehr als zehn Ländern als Investor und Dienstleister auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Als anerkannter Geschäftspartner agiert das Unternehmen gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger national und international und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von rund 17 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. (21.03.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - PATRIZIA Immobilien-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) unter die Lupe.Mit der Vorlage der finalen Zahlen für 2016, die keine große Überraschung mehr geboten hätten, habe PATRIZIA Immobilien die Prognose für die aktuelle Periode angehoben. Im letzten November habe das Management die Anleger noch verschreckt, als lediglich ein Mindestwert von 55 Mio. Euro für das operative Ergebnis (aus dem Bestandsgeschäft) in 2017 ausgegeben worden sei. Ohne Einmalerträge seien im letzten Jahr schließlich 72,2 Mio. Euro verdient worden. Inklusive der Beiträge aus einem Portfolioverkauf seien es sogar 283 Mio. Euro gewesen. Nun sei offenbar die Einsicht gefolgt, dass eine zu konservative Kommunikation auch schädlich sei. Die neue Zielspanne liege nun zwischen 60 und 75 Mio. Euro. Angesichts der fortgesetzten Expansion - die Assets under Management sollten um 2,0 auf 20,6 Mrd. Euro steigen - dürfte auch damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein.Die PATRIZIA Immobilien-Aktie bleibt eine Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 10 vom 18.03.2017)