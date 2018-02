Tradegate-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

180,00 EUR +1,12% (28.02.2018, 12:17)



ISIN PANTAFLIX-Aktie:

DE000A12UPJ7



WKN PANTAFLIX-Aktie:

A12UPJ



Ticker-Symbol PANTAFLIX-Aktie:

PAL



Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTAFLIXgroup.com und www.PANTAFLIX.com. (28.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin spekulativ zu kaufen.Der positive Newsflow bei PANTAFLIX, der im letzten Jahr seinen Höhepunkt mit dem Abschluss der Content-Vereinbarung mit Disney Deutschland gehabt habe, halte auch im neuen Jahr an. Unter anderem habe PANTAFLIX im Produktionsgeschäft über einen erfolgreichen Start seines neusten Kinofilms "HOT DOG" berichten können, der am Startwochenende Platz 1 der deutschen Besuchercharts erreicht habe und damit "Star Wars" verdrängt habe.Für ein großes internationales Aufsehen habe zudem die Meldung gesorgt, zusammen mit Blockbuster-Regisseur Roland Emmerich sowie mit weiteren Partnern eine internationale Kinoverfilmung von Mozarts "Zauberflöte" zu planen, die bereits dieses Jahr gedreht werden solle. Vor allem aber habe PANTAFLIX die Analystenerwartung, dass der Disney-Deal als Türöffner für vergleichbare Abschlüsse mit anderen Filmstudios dienen dürfte, erfüllen und mit STUDIOCANAL einen weiteren Partner präsentieren können, der sowohl Teile seiner riesigen Bibliothek, die allein in Deutschland 7.600 Titel umfasse, als auch die aktuellen Blockbuster über PANTAFLIX vermarkten werde.PANTAFLIX setze den dynamischen Expansionskurs fort. Dies gelte sowohl für die Filmproduktion, als auch, und vor allem, für die Streamingplattform. Mit den großen Content-Deals sei deren Attraktivität auch für das Mainstreampublikum entscheidend erhöht worden, was die Kundengewinnung wesentlich erleichtern dürfte. Damit werde das Szenario einer erfolgreichen Etablierung der PANTAFLIX-Plattform, das der Analyst seiner Wertermittlung zugrunde lege, immer wahrscheinlicher. Jakubowski lasse deswegen seine Schätzungen unverändert, ändere aber aufgrund des Roll-over-Effekts zum Jahreswechsel das Kursziel von 270,00 Euro auf 290,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PANTAFLIX-Aktie:Xetra-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:180,00 EUR +1,12% (28.02.2018, 12:06)