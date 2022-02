12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze PALFINGER-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

28,00 EUR -1,75% (23.02.2022)



Wiener Börse-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

28,10 EUR -1,75% (23.02.2022)



ISIN PALFINGER-Aktie:

AT0000758305



WKN PALFINGER-Aktie:

919964



Ticker-Symbol PALFINGER-Aktie:

PFI



Wiener Börse Ticker-Symbol PALFINGER-Aktie:

PAL



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 11.700 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Rekordumsatz von EUR 1,84 Mrd. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto "Celebrating the future since 1932" sein 90jähriges Jubiläum. (24.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Kran-Spezialisten PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) unter die Lupe.PALFINGER habe im GJ 2021 den Umsatz um 20% auf EUR 1,84 Mrd. steigern und damit den Ausblick von über EUR 1,75 Mrd. und die Analysten-Schätzung von EUR 1,79 Mrd. übertreffen können. Aufgrund der massiven Kostensteigerungen habe das EBIT mit EUR 155 Mio. allerdings "nur" die Analysten-Prognose von EUR 154 Mio. getroffen.Betrachte man Q4 isoliert, zeige sich der Margendruck noch deutlicher. Bei einem Umsatzanstieg von 17% auf EUR 504 Mio. sei das EBIT stabil bei EUR 30 Mio. geblieben, wobei darin noch ein positiver Einmalertrag aus der Auflösung der Kreuzbeteiligung mit Sany von rund EUR 14 Mio. enthalten gewesen sei. Der Dividendenvorschlag sei mit EUR 0,77 festgelegt worden und habe damit im Rahmen der Analysten-Erwartung von EUR 0,75 gelegen.Für GJ 2022 erwarte das Management eine Steigerung des Umsatzes auf EUR 2 Mrd., d.h. ein Plus von ca. 9%. Angesichts der implementierten Preiserhöhungen und des hohen Auftragsbuchs (reiche bereits bis in Q3), sei dieses Ziel als absolut realistisch einzuschätzen und decke sich im Wesentlichen mit der Analysten-Prognose von EUR 1,994 Mrd.Im Rahmen der Gewinnwarnung vom Januar habe PALFINGER bereits eine Seitwärtsentwicklung des operativen Jahresergebnisses (d.h. rund EUR 155 Mio.) in Aussicht gestellt. Belastungen aus der signifikanten Kosteninflation in Kombination mit anhaltenden Schwierigkeiten in den Lieferketten sollten vor allem H1 belasten. Für H2 werde von einem zunehmend kompensierenden Effekt aufgrund der Preiserhöhungen ausgegangen.Die letzte Empfehlung zur PALFINGER-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 24.02.2022)Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.