Börsenplätze PALFINGER-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

26,75 EUR (14.03.2019)



Wiener Börse-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

26,75 EUR +0,19% (15.03.2019, 09:10)



ISIN PALFINGER-Aktie:

AT0000758305



WKN PALFINGER-Aktie:

919964



Ticker-Symbol PALFINGER-Aktie:

PFI



Wiener Börse Ticker-Symbol PALFINGER-Aktie:

PAL



Kurzprofil PALFINGER AG:



PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) zählt seit Jahren zu den international führenden Herstellern innovativer "Lifting Solutions", die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Bergheim, Österreich, erwirtschaftete die PALFINGER Gruppe mit knapp 11.000 Mitarbeitern 2018 einen Gesamtumsatz von rund 1.616 Mio. EUR.



Der Konzern verfügt über Fertigungs- und Montagestandorte in Europa, GUS, Nord- und Südamerika sowie Asien. Innovation, Internationalisierung und Flexibilisierung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sowie PALFINGER 21st (die Entwicklung smarter Lösungen und neuartiger, datenbasierter Geschäftsmodelle) bilden die Säulen der Unternehmensstrategie. Am Weltmarkt für hydraulische Ladekrane gilt PALFINGER nicht nur als Markt-, sondern auch als Technologieführer. Mit über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkten in über 130 Ländern auf allen Kontinenten ist PALFINGER immer in Kundennähe. (15.03.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Der österreichische Kran-Spezialist PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist mit seinen hydraulischen Kränen weltweit in der Erfolgsspur, wie Thomas Müncher im Online-Magazin "AnlegerPlus News" berichtet.Bekannt sei PALFINGER vor allem durch die auf Lkws montierten Krane mit Knickarm: Mit knapp 150 Modellen und einem Marktanteil von 35% seien die Österreicher Weltmarktführer. Das 1932 gegründete Unternehmen stelle Hebe- und Ladekräne für Nutzfahrzeuge sowie im maritimen Bereich her. Die Fertigungs- und Montagestandorte würden sich in Europa und Asien genauso wie in Nord- und Südamerika befinden.Eine wichtige Rolle für den Salzburger Kranbauer spiele die Kundennähe. PALFINGER habe mehr als 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern. Gegenüber den Aktionären setze man auf Konstanz: 59% der Aktien würden sich im Besitz der Familie Palfinger befinden, der Streubesitz liege bei 33,5%. Der Konzern mit Sitz in Bergheim bei Salzburg beschäftige weltweit knapp 11.000 Mitarbeiter.Im Geschäftsjahr 2018 habe PALFINGER den Umsatz um 9,8% auf 1,6 Mrd. Euro steigern können. Das bereinigte EBIT habe sich um 22% auf 158,2 Mio. Euro erhöht. Die EBIT-Marge habe sich auf 9,8% nach 8,8% im Vorjahr verbessert. Nach einem Verlust von 11,4 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2017 sei das Konzernergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 58 Mio. Euro wieder klar positiv gewesen. Die Dividende solle um 4 Cent auf 0,51 Euro je Aktie angehoben werden. Auf Basis des aktuellen Kurses entspreche das einer Dividendenrendite von gut 2%. Der Konzern rechne mit einer Fortsetzung der guten Geschäftsentwicklung in den ersten Quartalen 2019. Umsatz und Profitabilität sollten weiter verbessert werden.Knapp 85% der Umsatzerlöse erziele der Mittelständler aus Österreich mit Lade-, Forst- oder Recyclingkränen an Land. Der deutlich kleinere Geschäftsbereich "Sea" sei das Sorgenkind: Die Sparte habe in den vergangenen Jahren unter dem niedrigen Ölpreis gelitten. Öl- und Gasfirmen hätten deshalb den Betrieb ihrer Bohrinseln gedrosselt, weshalb die Hebearbeiten zurückgegangen seien.Das Flaggschiff des Konzerns sei das Segment "Land". Der Umsatz sei dort im vergangenen Jahr um 13,8% auf 1,4 Mrd. Euro gewachsen. Das EBITDA (um Restrukturierungskosten bereinigt) sei um 13% auf 232,8 Mio. Euro gestiegen. Rund 50% seiner Umsätze habe PALFINGER in EU-Ländern erwirtschaftet. Der größte Einzelmarkt sei mit knapp 20% jedoch die USA gewesen. Hier sei die Restrukturierung im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen worden, zudem profitiere man von Steuererleichterungen und dem Infrastrukturprogramm für die US-Wirtschaft.Seit dem Höchstwert von 41 Euro im Juli 2017 sei der Aktienkurs auf zuletzt unter 25 Euro gefallen. Im vergangenen Jahr sei es dem Wertpapier auch nicht gelungen, die 200-Tage-Linie zu halten. Mit einem erwarteten moderaten 2020er KGV von 10,5 scheinen die Risiken jedoch begrenzt. Ein steigender Ölpreis und eine erfolgreiche Restrukturierung könnten im "Sea"-Geschäft die Ertragslage verbessern. Für PALFINGER spreche zudem die nachhaltige Geschäftsführung und eine kontinuierliche Dividendenpolitik: Etwa ein Drittel des Jahresgewinns werde an die Aktionäre ausgeschüttet.Für langfristig orientierte Anleger war die PALFINGER-Aktie neben den Dividendenausschüttungen bisher ein solides Investment: Seit dem IPO im Jahr 1999 hat sich der Aktienkurs mehr als verfünffacht, so die Experten von "AnlegerPlus News". (Ausgabe 3/2019)