Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,85 Euro +4,71% (14.08.2017, 17:03)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION-Aktie:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Die PAION AG hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich spezialisiert. Die PAION AG erweitert sein bewährtes Geschäftsmodell "Finden & Entwickeln" durch die Umwandlung in ein spezialisiertes Pharmaunternehmen mit einem Fokus auf Anästhesieprodukte.



Die PAION AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard Regulierter Markt, Börsenkürzel PA8, ISIN DE000A0B65S3) gelistet.

(14.08.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





AachenLondon (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse der Analysten Dennis Hulme und Susie Jana von Edison Investment Research:Dennis Hulme und Susie Jana, Aktienanalysten von Edison Investment Research, haben ihre Bewertung für die Aktien der PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) angepasst.Die PAION AG sei gut positioniert um Remimazolam in 2019 in der Indikation prozedurale Sedierung zu vermarkten (mit Cosmo Pharmaceuticals in den USA) und in der Indikation Vollnarkose (Japan). Erfolgreiche Phase 3-Studien hätten das exzellente Sicherheitsprofil und eine kürzere Wartezeit gegenüber Midazolam bestätigt.Die jüngste Kapitalerhöhung habe den Finanzierungsspielraum bis zumindest in das zweite Halbjahr 2019 ausgeweitet, so die Analysten Dennis Hulme und Susie Jana.Börsenplätze PAION-Aktie:XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:2,85 Euro +7,74% (14.08.2017, 17:20)