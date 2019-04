Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,26 EUR +0,44% (08.04.2019, 17:21)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, welches sich am Ende der klinischen Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA befindet. Aktuell fokussiert PAION die operativen und finanziellen Ressourcen hauptsächlich auf den erfolgreichen Abschluss des klinischen US-Entwicklungsprogramms für Kurzsedierungen. Außerhalb der USA hat sich PAION bis dato auf die Entwicklung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie konzentriert. Ein vollständiges klinisches Entwicklungsprogramm in der Allgemeinanästhesie wurde in Japan abgeschlossen und PAION bereitet derzeit einen Zulassungsantrag für Japan vor. In der EU plant PAION aktuell die Fortführung des klinischen Entwicklungsprogramms. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich).



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden. (08.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Das deutsche Biotechunternehmen habe einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wie PAION zum Wochenstart gemeldet habe, habe der US-amerikanische Remimazolam-Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals einen Marktzulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA eingereicht. Wenn alles nach Plan laufe und die FDA grünes Licht gebe, könnte die Vermarktung in den USA bereits im kommenden Jahr starten.Die Einreichung des Zulassungsantrags sei vom Markt noch im März erwartet worden. Umso erfreuter würden die Börsianer reagieren, dass diese nun mit etwas Zeitverzug erfolgt sei. Die PAION-Aktie gewinne vier Prozent auf 2,34 Euro. Damit sei dem Titel der Sprung über den wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie gelungen.Die PAION-Aktie eignet sich allerdings weiter nur für sehr risikobereite Biotech-Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze PAION-Aktie:XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:2,28 EUR +1,33% (08.04.2019, 16:45)