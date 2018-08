ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen hat.



Außerhalb der USA konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie. Ein vollständiges klinisches Entwicklungsprogramm in der Allgemeinanästhesie wurde in Japan abgeschlossen. In der EU hat PAION eine Phase-III-Studie im Juli 2018 gestartet. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (20.08.2018/ac/a/nw)







Aachen (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 15.08.2018 hat Vorstand Dr. Jürgen Beck ein Paket von 10.000 PAION-Aktien zum Kurs von 2,35 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von 23.500,00 EUR entspricht.Das Unternehmen hat am 08.08.2018 die Konzern-Finanzergebnisse gemäß International Financial Reporting Standards (IFRS) für das erste Halbjahr 2018 bekannt gegeben. Dr. Wolfgang Söhngen, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentierte: "Im ersten Halbjahr 2018 haben wir zusammen mit unseren Partnern gute Fortschritte gemacht. Wir erwarten, dass der erste Zulassungsantrag bis Ende des Jahres eingereicht werden kann. Wir schätzen die Arbeit sehr, die unsere Partner leisten, um Remimazolam in ihren Territorien weiter in Richtung Markt voranzutreiben, da wir alle Daten und Erkenntnisse vollumfänglich nutzen können. Darüber hinaus freuen wir uns über den Start unserer Phase-III-Studie in Europa. Dies ist ein wichtiger Schritt für die weitere Unternehmensentwicklung."Börsenplätze PAION-Aktie:2,485 EUR +1,43% (20.08.2018, 12:19)Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:2,475 EUR -1,39% (20.08.2018, 11:53)