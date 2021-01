Börsenplätze PAION-Aktie:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol Deutschland: PA8, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (28.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Aachener Biopharma-Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol Deutschland: PA8, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: PAIOF) weiterhin eine spekulative Depotbeimischung.PAION habe Anfang Juli 2020 die US-Zulassung für das Narkosemittel Byfavo (Remimazolam) in den USA erhalten. Auch die Klassifizierung als Arzneimittel der so genannten Gruppe IV liege seit Anfang Oktober 2020 vor, sodass der Markteinführung nichts im Wege stehe. Der Startschuss sei nun endlich gefallen. Es könne losgehen.Vertrieben werde Byfavo in den USA von Acacia Pharma. Zum Einsatz komme die Substanz im Bereich der Kurzsedierung von Erwachsenen bei medizinischen Eingriffen von bis zu 30 Minuten. Laut PAION fänden jährlich etwa 40 Millionen Eingriffe dieser Art in den USA statt."Wir freuen uns, Acacia bei der Kommerzialisierung unterstützen zu können, und sind sehr erfreut über das starke Engagement unseres US-Partners für Byfavo", so PAION-CEO Dr. Jim Phillips zur gestarteten Markteinführung. "Mit dem Anstieg der Umsätze in den nächsten Monaten und Jahren wird PAIONin den USA Lizenzgebühren von 20 bis 25 Prozent erhalten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Markteinführung dieses einzigartigen neuen Produkts."PAION und der Partner Acacia müssten nun in den kommenden Quartalen beweisen, das Produkt erfolgreich am Markt zu platzieren respektive zu vertreiben. Sollten sich die Umsätze dynamisch entwickeln, sollte auch die PAION-Aktie aus der Lethargie erwachen.Die PAION-Aktie bleibt eine spekulative Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link