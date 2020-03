ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



A0B65S



PA8



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (26.03.2020/ac/a/nw)



Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) hat mitgeteilt, dass die US-Zulassungsbehörde für Arzneimittel (FDA) den Partner Cosmo Pharmaceuticals darüber informiert hat, dass der Überprüfungszeitraum des Marktzulassungsantrags für das Narkosemittel Remimazolam um bis zu 90 Tage verlängert wurde, um die Überprüfung von zusätzlichen Daten, die im Januar und Februar 2020 eingereicht wurden, abschließen zu können, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Während des gesamten Überprüfungszeitraums kommt es regelmäßig zu Nachfragen der Behörde und wir sehen darin nichts Ungewöhnliches", erkläre PAION-Chef Jim Phillips. "Während das Hauptziel darin besteht, Patienten so schnell wie möglich mit Remimazolam zu versorgen, begrüßen wir die Bemühungen der FDA, eine vollständige Überprüfung aller den Zulassungsantrag unterstützenden Daten durchzuführen, und wir arbeiten weiterhin eng mit unserem Partner Cosmo zusammen, um die FDA bei ihrer Überprüfung zu unterstützen."Nun dürfte die FDA also spätestens am 5. Juli über die Zulassung entscheiden. Eventuell könnte es aber auch schon schneller gehen. Denn zuletzt hätten Spekulationen über eine Knappheit beim Narkosemittel Propofol, einem Konkurrenzprodukt, den PAION-Aktienkurs wieder nach oben getrieben. Somit notiere der Kurs fast wieder so hoch wie vor der Corona-Krise. Das dürfte aber erst der Anfang sein - wenn die FDA die Zulassung erteile. Schätzungen zufolge könnte Remimazolam allein in den USA einen jährlichen Spitzenumsatz von rund 300 Mio. Dollar erreichen. Davon würden rund 60 Mio. Euro bei PAION landen. Dem stehe ein Börsenwert von nur 123 Mio. Euro gegenüber.Vor diesem Hintergrund bleiben Long-Spekulationen spannend, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2020)