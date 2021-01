Börsenplätze PAION-Aktie:



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (08.01.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF).Am 07. Januar habe Hana Pharma (Remimazolam-Lizenznehmer) die Marktzulassung für BYFAVO (Remimazolam) vom südkoreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) erhalten. Durch diese New Drug Application (NDA) bekomme PAION nun grünes Licht um Remimazolam in der Allgemeinanästhesie (GA) anzuwenden. PAION habe zwar noch kein genaues Datum für die Markteinführung angegeben, jedoch "beschleunigt Hana Pharma den verbleibenden Prozess zur Produkteinführung in Südkorea und auch die regulatorischen und kommerziellen Partnerschaftsfortschritte in Singapur, Thailand, Vietnam, Indonesien, den Philippinen und Malaysia in diesem Jahr", habe der CEO von Hana Pharma gesagt.Der Analyst schätze, dass PAION allein für die Regulierung etwa 1 bis 1,5 Jahre benötigen werde (ohne Fast-Track).Offensichtlich könne Remimazolam nicht den Vorteil des "First-Mover" in Bezug auf den Marktanteil haben, da es schon Medikamente in dem Bereich gebe. Im Modell betrachte der Analyst Remimazolam dennoch als ein neues Medikament und prognostiziere den künftigen Marktanteil von 30%. Er finde die Eigenschaft von Remimazolam als neuartiger ultrakurz wirkender IV GABA-α-Rezeptor-Modulator mit hoher Qualität als besonders erwähnenswert. Im Szenario der Remimazolam-Novität steche die organunabhängige Eliminierung, die körpergewichtsunabhängige systemische Clearance und die durch die Carboxylesterase 1 vermittelte und vom Leber-Cytochrom-System unabhängige metabolische Inaktivierung besonders hervor.Außerdem sei der Erfolg in Südkorea und anschließend in Südostasien (mit Hana Pharma) ein vielversprechender Anfang, der die Bewertung - rNPV im Modell - erhöht habe. Unter Berücksichtigung einer zehnjährigen Medikamenteneinführung in besagter Region schätze der Analyst, dass die Reichweite nach vier Jahren der Markteinführung bei mehr als 55% liegen werde.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die PAION-Aktie und erhöht das Kursziel von EUR 5,00 auf EUR 5,50, was einem Kurspotenzial von +119% entspricht. (Analyse vom 08.01.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.