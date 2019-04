Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

Kurzprofil PAION AG



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, welches sich am Ende der klinischen Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA befindet. Aktuell fokussiert PAION die operativen und finanziellen Ressourcen hauptsächlich auf den erfolgreichen Abschluss des klinischen US-Entwicklungsprogramms für Kurzsedierungen. Außerhalb der USA hat sich PAION bis dato auf die Entwicklung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie konzentriert. Ein vollständiges klinisches Entwicklungsprogramm in der Allgemeinanästhesie wurde in Japan abgeschlossen und PAION bereitet derzeit einen Zulassungsantrag für Japan vor. In der EU plant PAION aktuell die Fortführung des klinischen Entwicklungsprogramms. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich).



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden. (18.04.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PAION: Gute Nachrichten für die Aktionäre - AktienanalyseDas Biotechunternehmen PAION (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Der US-Vertriebspartner Cosmo hat bei der FDA die Zulassung von PAIONs Narkosemittel Remimazolam in der Kurzsedierung beantragt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während die Einreichung eine Meilensteinzahlung von 7,5 Mio. Euro auslöse, würden bei erfolgreicher Zulassung weitere 15 Mio. Euro fällig. Die Vermarktung könnte bereits im kommenden Jahr starten. "Ab Mitte 2020 könnten die ersten Lizenzzahlungen an PAION fließen", schätze Finanzvorstand Abdelghani Omari. Von jedem Dollar Umsatz würden die Deutschen bis zu 25 Prozent erhalten, wobei die Spitzenumsätze von geschätzt 200 bis 300 Mio. Dollar pro Jahr erst nach einigen Jahren erreicht werden dürften. Der operative Fokus von PAION liege nun auf der EU-Phase-III-Studie in der Allgemeinanästhesie, die im Juli 2018 gestartet worden sei. "Wir erwarten den Abschluss der Patientenrekrutierung bis Ende 2019", so Omari. Das Marktpotenzial schätze der Finanzvorstand auf 150 bis 200 Mio. Euro pro Jahr.PAION evaluiere derzeit zudem die Möglichkeit einer Einreichung eines Zulassungsantrags für Remimazolam in der Kurzsedierung in der EU (Marktpotenzial rund 75 Mio. Euro pro Jahr) auf Basis des abgeschlossenen US-Entwicklungsprogramms. Den verbleibenden Kapitalbedarf von rund zehn Mio. Euro für die europäische Phase III-Studie wolle PAION nicht zwangsläufig per Kapitalerhöhung decken - gute Nachrichten für die Aktionäre.Allein an der Börse wollen die guten News noch nicht ankommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Auf Basis des Kursziels von First Berlin habe der Titel beinahe das Potenzial zum Verdoppler. (Ausgabe 15/2019)Börsenplätze PAION-Aktie:XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:2,20 EUR 0,00% (18.04.2019, 17:18)