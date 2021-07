Börsenplätze PAION-Aktie:



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (21.07.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF).Am 16. Juli 2021 habe PAION bekannt gegeben, dass GIAPREZA (Angiotensin II) nun in Deutschland im Direktvertrieb erhältlich sei. GIAPREZA sei von der EU-Kommission als Medikament zur Anwendung bei Erwachsenen mit gefährlich niedrigem Blutdruck zugelassen. Das Medikament gehöre zur Wirkstoffklasse der Peptidhormone, die gefäßverengend wirken würden. "In der EU leiden trotz aktueller Therapien für septischen oder anderen distributiven Schock jährlich immer noch rund 150.000 Patienten an niedrigem Blutdruck", schätze PAION. GIAPREZA werde bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock als Injektion zur Erhöhung des Blutdrucks angewendet.Ein Schock führe dazu, dass der Blutfluss zu lebenswichtigen Geweben nicht aufrechterhalten werden könne, was zu Organversagen und eventuell zum Tod führe. Darüber hinaus sei der distributive Schock der häufigste Schock im stationären Bereich und bei etwa einem Drittel der Patienten auf der Intensivstation (ICU). In den USA seien etwa 40% der Patienten mit distributivem oder septischem Schock nicht in der Lage, mit der aktuellen Standardtherapie einen adäquaten Blutdruck zu erreichen (M B. Kaufman 2018). Eine weitere Studie als Angiotensin-II-Infusion bei COVID-19 assoziiertem vasodilatatorischem Schock, habe die Wirkung von GIAPREZA bei beatmeten COVID-19-Patienten gezeigt, die eine vasopressorische Unterstützung benötigt hätten (Zangrillo et al.; 2020 Mailand, Italien).Unter Berücksichtigung der Bedeutung von GIAPREZA für diesen ungedeckten Bedarf (septischer oder anderer distributiver Schock) sei es eine kluge Entscheidung gewesen, dieses Medikament noch vor dem Aufbau einer kommerziellen Struktur in Deutschland auf den Markt zu bringen. Sicherlich habe die schnellere Verfügbarkeit von GIAPREZA für die Endverbraucher einen positiven Effekt für PAION und wirke sich auf die Medikamentenaufnahme aus.Daher bestätigt Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, seine Kaufempfehlung für die PAION-Aktie und belässt das Kursziel weiterhin bei 4,00 Euro pro Aktie. (Analyse vom 21.07.2021)Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.Disclosure(s): iii, vi