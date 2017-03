XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,43 EUR +11,93% (27.03.2017, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,424 EUR +11,24% (27.03.2017, 11:46)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, welches sich in klinischer Phase-III-Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA befindet. Aktuell fokussiert PAION alle operativen und finanziellen Ressourcen auf den erfolgreichen Abschluss des klinischen US-Entwicklungsprogramms für Kurzsedierungen. Außerhalb der USA hat sich PAION bis dato auf die Entwicklung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie konzentriert. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und weitere Standorte in Cambridge (Vereinigtes Königreich) und New Jersey (USA).



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden. (27.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe weitere positive Resultate zu seinen Studien mit Remimazolam in den USA veröffentlicht. Es seien sehr gute Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse im Vergleich zu Placebo-Patienten erzielt worden. "Neben der hervorragenden Wirksamkeit freut es mich, dass Remimazolam unsere Hoffnungen auch in Bezug auf die Sicherheitsaspekte bestätigt hat", so Dr. Wolfgang Söhngen, Vorstandsvorsitzender von PAION. "Wir sind begeistert, dass die wesentlichen Ergebnisse der Remimazolam-Sicherheitsstudie bei Hochrisikopatienten unsere Erwartungen erfüllt haben. Die Daten haben die in der ersten US-Phase-III-Koloskopiestudie gezeigte gute Sicherheit und Wirksamkeit von Remimazolam bestätigt. Remimazolam hat das Potenzial, die Patientenzufriedenheit und -versorgung auch bei Hochrisikopatienten zu verbessern."Die Studie sei Teil eines Programms zur Vorbereitung eines Zulassungsantrags in den USA. "Auf Basis der aktuellen Planung geht PAION davon aus, dass der Finanzmittelbestand von 30,1 Millionen Euro zum 31. Dezember 2016 PAION in die Lage versetzt, alle verbleibenden Entwicklungsaktivitäten in der Indikation Kurzsedierung in den USA vollständig abzuschließen."2017 würden neben der Fortsetzung des laufenden klinischen Entwicklungsprogramms in den USA und in diesem Zusammenhang die Kooperation mit Cosmo auch die Arbeiten an einem Zulassungsdossier für den japanischen Markt in der Allgemeinanästhesie im Fokus stehen. Ferner plane die Gesellschaft zur Vorbereitung des EU-Phase-3-Entwicklungsprogramms in der Allgemeinanästhesie eine Phase-1-Studie zu initiieren.Die PAION-Aktie eignet sich vor allem für risikobereite Anleger mit Geduld, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2017)Börsenplätze PAION-Aktie: