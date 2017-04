Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,488 EUR -0,12% (13.04.2017, 11:52)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, welches sich in klinischer Phase-III-Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA befindet. Aktuell fokussiert PAION alle operativen und finanziellen Ressourcen auf den erfolgreichen Abschluss des klinischen US-Entwicklungsprogramms für Kurzsedierungen. Außerhalb der USA hat sich PAION bis dato auf die Entwicklung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie konzentriert. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und weitere Standorte in Cambridge (Vereinigtes Königreich) und New Jersey (USA).



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden. (13.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktie: Sprung in die Gewinnzone könnte anstehen! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Aachener biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF).Bei der PAION-Aktie sehe es aktuell ganz gut aus. Die Börsenexpertin beziehe sich dabei auf das Narkosemittel von PAION, "Remimazolam", das im Vergleich zum Konkurrenzprodukt einen großen Vorteil habe: Auf der einen Seite vom Nebenwirkungsprofil und auf der anderen Seite jetzt gerade unter Trump, wo einige Kosteneinsparungen ständig im Gespräch seien. "Remimazolam" wirke relativ schnell und könne relativ schnell zum Abklingen gebracht werden. Bei einer Studie zum "Remimazolam" habe es zuletzt positive Ergebnisse gegeben. Dementsprechend sei die PAION-Aktie nach oben gegangen und habe die 200-Tage-Linie überschritten.Bei PAION werde es Mitte des Jahres interessant: Da gebe es nämlich Ergebnisse. Sollte alles nach Plan laufen, dürfte Mitte des nächsten Jahres der Zulassungsantrag erfolgen - sowohl in den USA als auch wahrscheinlich in Japan.Dann könnte der Sprung in die Gewinnzone bei der PAION AG anstehen, so Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2017)Börsenplätze PAION-Aktie:XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:2,46 EUR -1,56% (13.04.2017, 11:52)