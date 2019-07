Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (11.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.PAION und die Europäische Investitionsbank (EIB) hätten vor Kurzem eine Finanzierungsvereinbarung über ein Darlehen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 20 Millionen Euro unterzeichnet. Garantiert werde der Kredit durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Die Aachener Biotech-Gesellschaft könne die Mittel in insgesamt drei Tranchen abrufen, allerdings seien die Auszahlungen an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie beispielsweise die Erreichung von operativen Meilensteinen. Zunächst habe die PAION-Aktie nur moderat auf die äußerst positive Meldung reagiert. Doch in den letzten Tagen sei der charttechnische Knoten so richtig geplatzt.Laut PAION sollten die liquiden Mittel primär für das EU-Phase-3-Programm einschließlich der Einreichung der Zulassungsanträge in der Allgemeinanästhesie und Kurzsedierung sowie für das weitere Entwicklungsprogramm mit Remimazolam in Europa verwendet werden. Die PAION-Aktie habe von der Meldung profitieren können.Die PAION-Aktie bleibe eine spekulative Wette auf den Durchbruch mit dem Narkose-Mittel Remimazolam. Denn der Wirkstoff sei der einzige, den die Aachener in der Entwicklungspipeline hätten. Charttechnisch stünden die Ampeln nach dem Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend klar auf Grün, kurzfristig jedoch sei das Chartbild überhitzt.Größere Rücksetzer bleiben daher hochspekulative Einstiegsgelegenheiten mit Stopp bei 1,85 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Börsenplätze PAION-Aktie:XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:2,53 EUR -1,94% (11.07.2019, 10:01)