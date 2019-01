Auch auf Jahressicht hätten die Länder im Osten Europas besser abgeschnitten als der globale Schnitt: Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe-Index habe in Lokalwährung 4,6 Prozent gewonnen, in US-Dollar habe der Index aufgrund diverser Währungsabwertungen allerdings 8,3 Prozent im Minus geschlossen. Der MSCI World-Index habe das Jahr in Lokalwährung mit -9,1 Prozent beendet.



Russlands Börsen hätten im Dezember Verluste eingefahren (MICEX-Index, in Lokalwährung: -1,4 Prozent). Die Zentralbank habe den Leitzins überraschend um 0,25 Prozentpunkte auf 7,75 Prozent angehoben. Die weitere Abwertung des Russischen Rubels habe dagegen die Börsen unterstützt: Die Währung habe gegenüber dem US-Dollar 3,9 Prozent verloren. Erstaunlicherweise habe der Öl-Abverkauf einen geringen Einfluss auf den russischen Aktienmarkt gehabt. Die von OPEC und Russland beschlossenen Kürzungen hätten dem Ölpreis keinen Auftrieb verleihen können.



Auch die Aktienmärkte in der Türkei hätten abgegeben. Der BIST-Index habe in Lokalwährung 4,3 Prozent verloren. Die Türkische Lira habe ebenfalls Verluste eingefahren. Sie habe gegenüber dem US-Dollar 1,4 Prozent schwächer geschlossen. Die Türkische Zentralbank habe trotz der hohen Inflation im Dezember die Leitzinsen unangetastet bei 24 Prozent gelassen.



Das sich eintrübende weltweite wirtschaftliche Umfeld habe auch die Börsen in Tschechien (PX-Index: -7,7 Prozent), Ungarn (BUX-Index -2,4 Prozent) und Polen (WIG-Index: -0,9 Prozent) belastet. Erste Frühindikatoren hätten sich schwächer gezeigt. Dieser Umstand dürfte die osteuropäischen Börsen auch in den kommenden Wochen belasten. Es sei mit schwankungsanfälligen Märkten zu rechnen. (Ausgabe vom 08.01.2019) (10.01.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Osteuropa mussten im Dezember Federn lassen, so die Experten von Union Investment.Insbesondere die Zinsanhebung der US-Notenbank sowie die flankierenden Äußerungen des FED-Chefs Powell hätten die Märkte Osteuropas genau wie die weltweiten auch unter Druck gesetzt. Auch das sich global abschwächende konjunkturelle Umfeld habe belastet. Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe-Index habe in Lokalwährung 1,1 Prozent verloren. In US-Dollar habe das Ergebnis bei -2,8 Prozent gelegen. Damit hätten sich die osteuropäischen Börsen dennoch vergleichsweise gut behaupten können: Der MSCI World-Index habe in Lokalwährung 8,0 Prozent abgegeben.