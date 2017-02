XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:

Kurzprofil Osram Licht AG:



Die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) mit Sitz in München OSRAM ist einer der beiden weltweit führenden Lichthersteller. Mit seinem Portfolio deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von Komponenten über Vorschaltgeräte bis hin zu vollständigen Leuchten, Lichtmanagementsystemen und Beleuchtungslösungen ab. Osram war von 1978 bis 2013 ein 100%-iges Tochterunternehmen der Siemens AG, nach dem Börsengang hält die Siemens AG nur noch einen Anteil von 17% am Unternehmen. Die operative Gesellschaft des Unternehmens ist die Osram GmbH.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von Analyst John Quealy von Canaccord Genuity:John Quealy, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin dazu die Aktien der Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) zu halten.Der Schwenk der Osram Licht AG in Richtung Kapazitätenausweitung der mid power-Komponenten sei ein kluger Schachzug. Im Anschluss an die Neuausrichtung könne sich Osram nun voll auf die neue Innovations- und Wachstumsinitiative konzentrieren.Der Erfolg des Unternehmens hänge nicht von den Ergebnissen der nächsten Quartale sondern vielmehr von der Skalierbarkeit des Upstream-Geschäfts.Angesichts der jüngsten Spekulationen was Siemens mit der Osram-Beteiligung machen könnte und chinesischen Übernahmen raten die Analysten von Canaccord Genuity Investoren an der Seitenlinie zu bleiben bis klarere Fortschritte erkennbar seien.In ihrer Osram Licht-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel weiterhin mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 52,00 EUR.