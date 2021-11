Tradegate-Aktienkurs Osisko Mining-Aktie:

2,055 Euro +0,64% (19.06.2021, 13:49)



TSE-Aktienkurs Osisko Mining-Aktie:

CAD 2,98 +1,02% (18.06.2021, 15:50)



ISIN Osisko Mining-Aktie:

CA6882811046



WKN Osisko Mining-Aktie:

A2AMF5



Ticker-Symbol Osisko Mining-Aktie Deutschland:

1B7N



TSE Ticker Symbol Osisko Mining-Aktie:

OSK



Kurzprofil Osisko Mining Inc.:



Osisko Mining Inc. (ISIN: CA6882811046, WKN: A2AMF5, Ticker-Symbol: 1B7N, TSE-Symbol: OSK) ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen. Osisko Mining konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Edelmetallressourcen in Kanada. (10.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Osisko Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Osisko Mining Inc. (ISIN: CA6882811046, WKN: A2AMF5, Ticker-Symbol: 1B7N, TSE-Symbol: OSK) unter die Lupe.Die Zahl der Übernahmen im Minen-Sektor nehme zu. Nachdem sich Agnico-Eagle Mines den Goldproduzenten Kirkland Lake Gold einverleiben wolle, sei am Montag die Meldung über den Ticker gelaufen, dass der australische Goldproduzent Newcrest bei Pretium Resources zuschlage. Und CEO Mark Bristow habe angekündigt, Barrick Gold benötige mehr Projekte in Kanada. Damit werde es langsam eng für den Konzern, denn die Anzahl der Minen, die den Ansprüchen des Goldproduzenten (500.000 Unzen pro Jahr für mindestens zehn Jahre) genügen würden, sei überschaubar. Barrick Gold werde sich fast schon gezwungenermaßen bei Entwicklungsprojekten umschauen müssen. Aber auch die würden nicht wie Äpfel an den Bäumen wachsen. Ein Gerücht halte sich hartnäckig: Barrick Gold solle an Great Bear Resources Interesse haben.Great Bear sei allerdings nicht die einzige Alternative für Barrick Gold. Auch Osisko Mining habe hochgradige Goldprojekte, die durchaus das Interesse von Barrick Gold oder auch einem anderen Major oder mittelgroßen Produzenten wecken könnten. Das kanadische Unternehmen habe jedoch sicherlich eine nicht ganz einfache Geologie. Dennoch könnte Osisko Mining bei der aufkommenden Übernahmetätigkeit schnell ins Visier geraten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Osisko Mining-Aktie: